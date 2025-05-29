«Краснодар» может подписать Заболотного, если Комличенко не согласится на трансфер («РБ Спорт»)
«Краснодар» может подписать Антона Заболотного вместо Николая Комличенко.
По информации «РБ Спорт», клуб ожидает окончательный ответа от форварда «Ростова» Комличенко по трансферу. В случае отказа клуб переключится на вариант с Антоном Заболотным, выступающим за «Химки».
Чемпионы России сделали предложение Комличенко, но тот склоняется к варианту с «Локомотивом». Уточняется, что окончательное решение форвард примет сегодня. Интерес к игроку также проявлял «Спартак».
33-летний Заболотный отыграл сезон в «Химках», на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах Мир РПЛ.
Кто выиграет Лигу чемпионов?465 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости