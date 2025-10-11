  • Спортс
7

Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии

В Европе пройдут матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Португалии примет Ирландию, Испания сыграет дома с Грузией, Италия встретится в гостях с Эстонией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

7-й тур

Квалификация ЧМ. 7 тур
11 октября 13:00, Даугава
Латвия
Не начался
Андорра
Квалификация ЧМ. 7 тур
11 октября 16:00, Уллеволл
Норвегия
Не начался
Израиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
