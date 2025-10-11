Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии
В Европе пройдут матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Португалии примет Ирландию, Испания сыграет дома с Грузией, Италия встретится в гостях с Эстонией.
Европа
7-й тур
11 октября 13:00, Даугава
11 октября 16:00, Пушкаш Арена
11 октября 16:00, Уллеволл
11 октября 18:45, Жозе Алваладе
Не начался
11 октября 18:45, Gradski stadion Dubočica
11 октября 18:45, Мартинес Валеро
11 октября 18:45, А Ле Кок Арена
11 октября 18:45, Васил Левски
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
