Ролан Гаррос. Мирра Андреева, Александрова, Кудерметова, Гауфф, Пегула, Киз, Бадоса, Касаткина вышли в 3-й круг, Азаренко, Паркс выбыли
Мирра Андреева обыграла Эшлин Крюгер во втором круге «Ролан Гаррос».
Вероника Кудерметова прошла Барбору Крейчикову, Екатерина Александрова – Элизабетту Коччаретто.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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