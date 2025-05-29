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Ролан Гаррос. Мирра Андреева, Александрова, Кудерметова, Гауфф, Пегула, Киз, Бадоса, Касаткина вышли в 3-й круг, Азаренко, Паркс выбыли

Мирра Андреева обыграла Эшлин Крюгер во втором круге «Ролан Гаррос».

Вероника Кудерметова прошла Барбору Крейчикову, Екатерина Александрова – Элизабетту Коччаретто.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

25 мая – 8 июня 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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