Форвард «Салавата» Ливо стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Шабанов – 2-й, Галимов – 3-й

Джош Ливо признан самым ценным игроком регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.

32-летний канадский форвард «Салавата » набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах регулярного сезона, став лучшим бомбардиром и снайпером. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат. В 14 играх плей‑офф на счету канадца 15 (2+13) баллов.

На награду «Золотая клюшка» также претендовали нападающий «Трактора » Максим Шабанов и форвард «Ак Барса » Артем Галимов.

Награждение состоялось 29 мая в Барвихе на церемонии закрытия сезона КХЛ .