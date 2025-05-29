Форвард «Салавата» Ливо стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Шабанов – 2-й, Галимов – 3-й
Джош Ливо признан самым ценным игроком регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.
32-летний канадский форвард «Салавата» набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах регулярного сезона, став лучшим бомбардиром и снайпером. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат. В 14 играх плей‑офф на счету канадца 15 (2+13) баллов.
На награду «Золотая клюшка» также претендовали нападающий «Трактора» Максим Шабанов и форвард «Ак Барса» Артем Галимов.
Награждение состоялось 29 мая в Барвихе на церемонии закрытия сезона КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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