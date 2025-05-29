Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Контракт вингера с «Зенитом» истекает летом (Иван Карпов)
Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний полузащитник обсуждает с железнодорожниками соглашение на 3 года.
Футболист выступал за «Химки» на правах аренды, его контракт с «Зенитом» истекает этим летом.
В случае ухода Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна в «Локомотиве» останутся только 2 номинальных вингера, поэтому Бакаев рассматривается как вариант для усиления ротации, отмечает Карпов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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