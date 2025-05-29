Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Контракт вингера с «Зенитом» истекает летом (Иван Карпов)

Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний полузащитник обсуждает с железнодорожниками соглашение на 3 года.

Футболист выступал за «Химки » на правах аренды, его контракт с «Зенитом » истекает этим летом.

В случае ухода Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна в «Локомотиве » останутся только 2 номинальных вингера, поэтому Бакаев рассматривается как вариант для усиления ротации, отмечает Карпов.

С подробной статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь .