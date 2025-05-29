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«Реал» – самый дорогой клуб Европы по версии Football Benchmark, стоимость – больше 6 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й, «Челси» – 10-й

«Реал» возглавил список самых дорогих клубов Европы по версии Football Benchmark.

Лидером рейтинга второй год подряд стал «Реал».

Сейчас его стоимость (Enterprise value – показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – Спортс’‘) составляет 6,278 млрд евро. Прирост EV составил 23% год к году.

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показала «Астон Вилла» – 42% (19-е место, 899 млн евро), рекордное снижение у «Аякса» – 22% (27-е место, 536 млн евро).

Итальянские клубы не вошли в первую десятку. «Милан», «Интер» и «Ювентус» расположились на 13-15-м местах.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1 (1). «Реал» – 6,278 млрд евро.

2 (2). «Манчестер Сити» – 5,104 млрд евро.

3 (3). «Манчестер Юнайтед» – 5,051 млрд евро.

4 (6). «Барселона» – 4,459 млрд евро.

5 (4). «Бавария» – 4,281 млрд евро.

6 (5). «Ливерпуль» – 4,207 млрд евро.

7 (10). «Арсенал» – 4,010 млрд евро.

8 (8). «ПСЖ» – 3,760 млрд евро.

9 (7). «Тоттенхэм» – 3,659 млрд евро.

10 (9). «Челси» – 3,016 млрд евро.

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Кто выиграет Лигу чемпионов?460 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Football Benchmark
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