«Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны (Джеймс Бендж)

«Аль-Хилаль» может арендовать Криштиану Роналду перед клубным чемпионатом мира.

Сегодня спортивный директор «Аль-Насра » Фернандо Йерро сообщил , что клуб обсуждает продление контракта с португальским нападающим.

Как пишет журналист CBS Sports Джеймс Бендж, «Аль-Наср» может заключить новое соглашение с игроком и отдать его «Аль-Хилалю» в краткосрочную аренду на лето. В Суверенном фонде Саудовской Аравии (PIF) не хотят, чтобы Роналду присоединился к клубу из другой страны, участвующему в клубном чемпионате мира.

Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)