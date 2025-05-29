«Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны (Джеймс Бендж)
«Аль-Хилаль» может арендовать Криштиану Роналду перед клубным чемпионатом мира.
Сегодня спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро сообщил, что клуб обсуждает продление контракта с португальским нападающим.
Как пишет журналист CBS Sports Джеймс Бендж, «Аль-Наср» может заключить новое соглашение с игроком и отдать его «Аль-Хилалю» в краткосрочную аренду на лето. В Суверенном фонде Саудовской Аравии (PIF) не хотят, чтобы Роналду присоединился к клубу из другой страны, участвующему в клубном чемпионате мира.
Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джеймса Бенджа
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