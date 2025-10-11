Гильермо Абаскаль: «Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. В Мексике темп игры намного ниже»
Гильермо Абаскаль сравнил чемпионаты России и Мексики.
«Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. Здесь темп игры намного ниже, – сказал экс-тренер «Спартака».
После 12 туров в мексиканской лиги «Атлетико Сан-Луис» Абаскаля набрал 10 очков и идет на 15-м месте.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
