РФС планирует провести 4 матча сборной в 2026 году до старта ЧМ: «А дальше выступать в официальных соревнованиях»

РФС планирует для сборной 4 товарищеских матча в 2026 году.

«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях.

Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем. Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.