«Аль-Наср» планирует сегодня объявить об уходе Роналду. 40-летний форвард может сыграть на клубном ЧМ (Marca)
Криштиану Роналду и «Аль-Наср» сегодня объявят о расставании.
По информации Marca, сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажет о предстоящих изменениях.
Отмечается, что 40-летний форвард, вероятно, сыграет на клубном чемпионате мира, но за какую команду – пока неизвестно.
У Роналду есть обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хилаль».
Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится с 2 по 10 июня.
Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года и не выиграл с клубом ни одного трофея.
Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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