«Аль-Наср» планирует сегодня объявить об уходе Роналду. 40-летний форвард может сыграть на клубном ЧМ (Marca)

Криштиану Роналду и «Аль-Наср» сегодня объявят о расставании.

По информации Marca, сегодня клуб из Саудовской Аравии планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажет о предстоящих изменениях.

Отмечается, что 40-летний форвард, вероятно, сыграет на клубном чемпионате мира, но за какую команду – пока неизвестно.

У Роналду есть обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хилаль ».

Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится с 2 по 10 июня.

Роналду выступал за «Аль-Наср » с января 2023 года и не выиграл с клубом ни одного трофея.

Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)