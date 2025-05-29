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  • «Спартак» предлагает 10 млн долларов за Мартирену. Ранее «Зенит» и «Краснодар» интересовались защитником аргентинского «Расинга» (TyC)
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«Спартак» предлагает 10 млн долларов за Мартирену. Ранее «Зенит» и «Краснодар» интересовались защитником аргентинского «Расинга» (TyC)

«Спартак» предлагает 10 млн долларов за защитника Гастона Мартирену.

Об этом сообщает TyC Sports.

В текущем чемпионате Аргентины 25-летний защитник провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Этой зимой Мартиреной интересовался «Зенит», но не смог завершить трансфер. Летом 2024-го уругваец не договорился о переходе в «Краснодар».

Отмечается, что игрок не считает Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.

«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену. Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео», за который он выступал ранее.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
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