«Спартак» предлагает 10 млн долларов за Мартирену. Ранее «Зенит» и «Краснодар» интересовались защитником аргентинского «Расинга» (TyC)

«Спартак» предлагает 10 млн долларов за защитника Гастона Мартирену.

Об этом сообщает TyC Sports.

В текущем чемпионате Аргентины 25-летний защитник провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Этой зимой Мартиреной интересовался «Зенит », но не смог завершить трансфер. Летом 2024-го уругваец не договорился о переходе в «Краснодар ».

Отмечается, что игрок не считает Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.

«Расинг » владеет только 70% прав на Мартирену . Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео », за который он выступал ранее.

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