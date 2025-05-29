Консейсау ушел из «Милана». Португалец выиграл с клубом Суперкубок Италии
«Милан» объявил об уходе Сержиу Консейсау.
50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. С «Миланом» Консейсау выиграл Суперкубок Италии.
«Клуб благодарит Сержиу и его сотрудников за преданность делу, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев.
Семья «Милана» выражает признательность тренеру, завоевавшему 50-й трофей в истории клуба, и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Милана»
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