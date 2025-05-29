Консейсау ушел из «Милана». Португалец выиграл с клубом Суперкубок Италии

«Милан» объявил об уходе Сержиу Консейсау.

50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. С «Миланом » Консейсау выиграл Суперкубок Италии.

«Клуб благодарит Сержиу и его сотрудников за преданность делу, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев.

Семья «Милана» выражает признательность тренеру, завоевавшему 50-й трофей в истории клуба, и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении клуба.