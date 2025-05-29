Единая лига ВТБ. Финал. 39 очков Бэйкона и Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА
Сегодня, 29 мая, состоялся второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
39 очков Дуэйна Бэйкона и Трента Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА (86:70, 1-1).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Второй матч
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3764 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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