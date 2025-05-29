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Единая лига ВТБ. Финал. 39 очков Бэйкона и Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА

Сегодня, 29 мая, состоялся второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ.

39 очков Дуэйна Бэйкона и Трента Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА (86:70, 1-1).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 4 побед)

Второй матч

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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