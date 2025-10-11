Дешам о разгроме Азербайджана: «Не собираюсь прыгать от радости: Франция победила, забила три мяча, но могла бы и больше»

Дидье Дешам оценил разгром Азербайджана (3:0) в отборе ЧМ-2026.

«Мы добились нужного результата, хотя, возможно, не тем способом, каким хотели. Против глубоко обороняющегося соперника нам немного не хватало остроты в атаке и вертикальной игры.

Нам нужно было добавить немного интенсивности в первом тайме. Нам удалось создать два-три голевых момента, но мы не доставили им достаточно хлопот. Я не собираюсь прыгать от радости: мы победили, забили три мяча, но могли бы и больше.

Из каждой игры всегда есть чему поучиться, будь то коллективно или индивидуально. Мы взяли три очка, но, пожалуй, не так, как мы хотели. Мы выполнили свою работу, дали игрокам возможность впервые выйти в стартовом составе. В понедельник будет другой матч [с Исландией], другой контекст.

Что больше всего порадовало? Мы не позволили сопернику создать много моментов, сами создали много и смогли забить три гола», – сказал тренер сборной Франции .