«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд. Это 3-й случай повторения финалистов за 45 лет

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд.

«Пантерс» и «Ойлерс» выиграли свои конференции и вновь встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ .

В прошлом году «Флорида » победила «Эдмонтон » (4-3) и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

При формате с 16 командами в плей-офф (с 1980 года) это 3-й случай повторения финалистов в двух сезонах подряд.

В обоих предыдущих случаях проигравшей в первом финале команде затем удалось взять реванш («Эдмонтон» уступил «Айлендерс» в 1983 году и победил в 1984-м, «Питтсбург » уступил «Детройту » в 2008 году и выиграл в 2009-м).