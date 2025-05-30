«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд. Это 3-й случай повторения финалистов за 45 лет
«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд.
«Пантерс» и «Ойлерс» выиграли свои конференции и вновь встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ.
В прошлом году «Флорида» победила «Эдмонтон» (4-3) и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.
При формате с 16 командами в плей-офф (с 1980 года) это 3-й случай повторения финалистов в двух сезонах подряд.
В обоих предыдущих случаях проигравшей в первом финале команде затем удалось взять реванш («Эдмонтон» уступил «Айлендерс» в 1983 году и победил в 1984-м, «Питтсбург» уступил «Детройту» в 2008 году и выиграл в 2009-м).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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