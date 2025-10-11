Руководство «Спартака» предпочитает Ивича, Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию (Иван Карпов)
Руководство красно-белых предпочитает кандидатуру Владимира Ивича, сообщает инсайдер Иван Карпов. На днях клуб обратился к представителям серба с предложением возглавить «Спартак».
Однако агенты сослались на контракт серба и предложили выйти на «Аль-Айн» для решения этого вопроса – неустойка за уход всего тренерского штаба оценивается в 4 млн евро.
Красно-белые просили представителей Ивича пообщаться со спортивным директором московского клуба Франсисом Кахигао, после чего испанец принял бы окончательное решение, однако получили отказ из-за контрактных обязательств серба.
Сам Кахигао сейчас находится в Испании и ведет переговоры с Луисом Гарсией, который работал в «Леванте», «Мальорке», «Вильярреале», «Хетафе» и «Алавесе». Франсис настаивает на том, что только тренер, которого приведет он, сделает «Спартак» чемпионом.