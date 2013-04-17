Госдума одобрила в первом чтении законопроект о самоограничении от азартных игр.

В случае вступления закона в силу россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев.

Гражданин должен самостоятельно подать заявление о самоисключении, либо, в случае ограниченной дееспособности, это может сделать его опекун. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Данные об игроке внесут в единый реестр: самоограничившийся не сможет делать ставки онлайн, посещать пункты приема ставок и казино. После подачи заявления игрок будет включен в реестр в течение 12 часов.

Перечень самоисключенных игроков будет вести Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Для этих целей будет разработан специальный программно-аппаратный комплекс.

Организаторам азартных игр будет запрещено направлять самоограниченным сообщения рекламного характера.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

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