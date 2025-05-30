НБА. Финал Восточной конференции. 32 очка Джейлена Брансона позволили «Нью-Йорку» сократить отставание в серии с «Индианой» (2-3)
Сегодня состоялся 5-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Нью-Йорк» на домашней площадке продлил противостояние с «Индианой» благодаря 32 очкам защитника Джейлена Брансона и дабл-даблу (24+13) центрового Карла-Энтони Таунса. Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 8 очков.
Финал Восточной конференции
Пятый матч
«Индиана» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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