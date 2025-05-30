НБА. Финал Восточной конференции. 32 очка Джейлена Брансона позволили «Нью-Йорку» сократить отставание в серии с «Индианой» (2-3)

Сегодня состоялся 5-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Нью-Йорк » на домашней площадке продлил противостояние с «Индианой» благодаря 32 очкам защитника Джейлена Брансона и дабл-даблу (24+13) центрового Карла-Энтони Таунса. Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 8 очков.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Пятый матч

«Индиана » ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.