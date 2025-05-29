Ротенберг не получил ни одного голоса в номинации на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Роман Ротенберг не вошел в число номинантов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

Сегодня во время церемонии закрытия сезона Игорь Никитин из «Локомотива » был объявлен лучшим тренером прошедшего сезона. В голосовании тренеров он набрал 57 баллов.

Возглавляющий «Трактор » Бенуа Гру стал вторым, набрав 17 голосов. Виктор Козлов из «Салавата » стал третьим с 16 баллами. Один голос получил бывший наставник «Торпедо » Игорь Ларионов.

За главного тренера СКА Романа Ротенберга никто не проголосовал. Петербургский клуб занял 7-е место на Западе, а в плей-офф проиграл московскому «Динамо» в первом раунде (2-4).