Семак и Медведев остаются в «Зените»: «Решено сохранить топ-менеджмент и тренерский штаб. Задача на 100-й сезон – золотые медали»

Сергей Семак сохранил пост тренера «Зенита».

«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака.

По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды.

Стратегия Клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ», – говорится в сообщении «Зенита».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что Александр Медведев покинет пост председателя правления «Зенита». Медведев и клуб опровергли информацию.

Геннадий Орлов: «100-й год «Зенита» только начался. Юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. В нем у клуба будет возможность доказать, что он сильнейший»