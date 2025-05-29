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Татьяна Тарасова: «Отстранение российских спортсменов – это продолжение дела Валиевой. Камила на ближайшие годы была бы непобедимой»

Тарасова назвала отстранение российских спортсменов продолжением дела Валиевой.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал навести порядок в сфере спортивной медицины, приведя в пример допинговые случаи Марии Шараповой и Камилы Валиевой.

«В такой ответственной работе нужно, чтобы работали профессионалы. Полностью согласна с нашим президентом.

К сожалению, не знаю, могли ли быть применены нетрадиционные методы в деле Камилы. Но просто то, что продолжается дальше, – отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр и других международных стартов – это продолжение этого дела.

Камила – настолько талантливая девочка, что на ближайшие годы была бы непобедимой, поэтому ее отстранили. И это мое мнение», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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