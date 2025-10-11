Мбаппе избежал серьезной травмы. Он сможет тренироваться с «Реалом» на следующей неделе

Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы.

Форвард сборной Франции и «Реала » вчера в игре отбора к ЧМ-2026 с Азербайджаном получил травму голеностопа.

Мбаппе уже прошел обследование в Мадриде, наличие серьезной травмы у него исключено. Килиан сможет тренироваться с основной командой на следующей неделе.

Мбаппе также пропустит матч сборной Франции с Исландией 13 октября.