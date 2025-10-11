Мбаппе избежал серьезной травмы. Он сможет тренироваться с «Реалом» на следующей неделе
Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы.
Форвард сборной Франции и «Реала» вчера в игре отбора к ЧМ-2026 с Азербайджаном получил травму голеностопа.
Мбаппе уже прошел обследование в Мадриде, наличие серьезной травмы у него исключено. Килиан сможет тренироваться с основной командой на следующей неделе.
Мбаппе также пропустит матч сборной Франции с Исландией 13 октября.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Аранчи Родригес в X
