«Вашингтон» об Овечкине: «Письмо о его последнем сезоне в НХЛ было разослано по ошибке. Решение о будущем Александра еще не принято»

PR-отдел «Вашингтона» отреагировал на слухи о будущем Александра Овечкина в НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Кэпиталс» разослали письма владельцам абонементов и сообщили, что сезон-2025/26 станет последним в НХЛ для капитана клуба.

«Никакого решения относительно будущего Александра Овечкина после сезона-2025/26 в НХЛ еще не принято.

Письмо, в котором упоминалось, что следующий сезон станет для него последним, было разослано сотрудником коммерческого отдела по ошибке и не отражает официальную позицию клуба», – говорится в заявлении PR-отдела «Кэпиталс».