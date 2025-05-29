«Вашингтон» об Овечкине: «Письмо о его последнем сезоне в НХЛ было разослано по ошибке. Решение о будущем Александра еще не принято»
PR-отдел «Вашингтона» отреагировал на слухи о будущем Александра Овечкина в НХЛ.
Ранее появилась информация о том, что «Кэпиталс» разослали письма владельцам абонементов и сообщили, что сезон-2025/26 станет последним в НХЛ для капитана клуба.
«Никакого решения относительно будущего Александра Овечкина после сезона-2025/26 в НХЛ еще не принято.
Письмо, в котором упоминалось, что следующий сезон станет для него последним, было разослано сотрудником коммерческого отдела по ошибке и не отражает официальную позицию клуба», – говорится в заявлении PR-отдела «Кэпиталс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть PR-отдела «Вашингтона»
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