Украинка Архипова об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Испытываю большое разочарование. Я не понимаю, почему приняли такое решение»

Украинка Архипова заявила, что разочарована приглашением россиян на шоу в Японии.

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу Fantasy on Ice, которое пройдет в японском городе Тиба 31 мая и 1 июня.

«С 2022-го я три года подряд участвовала в Fantasy on Ice. Это было особенное место для меня. Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают.

Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моем сердце.

Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение», — сказала фигуристка Анастасия Архипова.

Загитова и Щербакова в Японии – это первое топ-шоу с нашими фигуристами за три года