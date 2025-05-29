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«Зениту» интересен Клейтон из «Риу Аве». Португальский клуб хочет 15 млн евро за 26-летнего форварда (O Jogo)

«Зениту» интересен Клейтон из «Риу Аве».

По информации O Jogo, петербургский клуб присоединился к гонке за 26-летнего нападающего и может сделать официальное предложение в ближайшие дни.

Ранее «Риу Аве» отклонил предложение «Торино» по Клейтону. Руководство португальского клуба не намерено вести диалог, если сумма будет менее 15 миллионов евро.

Также предварительные переговоры насчет игрока провел «Спортинг».

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец забил 14 голов в 31 матче. Его подробная статистика – здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов?8127 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: One Football
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возможные трансферы
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Клейтон Фернандес
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