«Зениту» интересен Клейтон из «Риу Аве». Португальский клуб хочет 15 млн евро за 26-летнего форварда (O Jogo)

«Зениту» интересен Клейтон из «Риу Аве».

По информации O Jogo, петербургский клуб присоединился к гонке за 26-летнего нападающего и может сделать официальное предложение в ближайшие дни.

Ранее «Риу Аве» отклонил предложение «Торино » по Клейтону . Руководство португальского клуба не намерено вести диалог, если сумма будет менее 15 миллионов евро.

Также предварительные переговоры насчет игрока провел «Спортинг ».

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец забил 14 голов в 31 матче. Его подробная статистика – здесь .