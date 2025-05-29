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«Зенит» представил сагу «Хроники Ижоры» в честь столетия – «славянское фэнтези о силе команды и духе Петербурга». По сюжету воинов из 1025 года возглавляет «мудрый проводник Семаг»

«Зенит» представил мультимедийную сагу «Хроники Ижоры» в честь столетия клуба.

25 мая петербургский клуб отметил столетний юбилей.

«Футбольный клуб «Зенит» совместно с «Кинопоиском» и «Яндекс Плюс» запускают мультимедийный проект «Хроники Ижоры», приуроченный к празднованию юбилея клуба и доступный в трех форматах – комикс-вебтун, аудио-сказка и анимированный фильм. К столетию клуба онлайн-кинотеатр также выпустил игру-раннер в Telegram с маскотом сине-бело-голубых Синегривым львом и видео-поздравлением от Геннадия Орлова.

«Хроники Ижоры» – это мифология в современном формате, в основу которой легло славянское фэнтези о силе команды, духе Петербурга и вере, которая объединяет поколения игроков и болельщиков в стремлении к победе. Проект, в котором переплелись прошлое и настоящее, спорт и миф, чтобы каждый болельщик получил возможность стать частью легенды, созданной к столетию любимой команды.

По сюжету главные герои – воины из 1025 года, собранные под знаменами наставника по имени Семаг – мудрого проводника, который с честью ведет их через сражения и испытания. Вместе они защищают древнюю силу, скрытую в землях Ижоры. Эта сила изменила ход истории и до сих пор живет в сердцах их болельщиков.

В «Хрониках Ижоры» всех зрителей ждут отсылки к легендарным моментам из истории сине-бело-голубых, игрокам и извилистому пути «Зенита». Чтобы разгадать все скрытые детали, нужно посмотреть, послушать и прочитать всю мультимедийную сагу до конца.

«Хроники Ижоры» выходят сразу в нескольких форматах, чтобы каждый болельщик нашел для себя наиболее удобный вариант: традиционный комикс или мини-фильм и аудио-сказка, которые позволят услышать атмосферное звучание легенды с голосом, музыкой и звуками древнего мира», – говорится в сообщении «Зенита».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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