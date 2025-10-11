Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Португалии примет Ирландию в 7-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Квалификация ЧМ. 7 тур
11 октября 18:45, Жозе Алваладе
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
