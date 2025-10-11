0

Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Португалии примет Ирландию в 7-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как вам дерби?22920 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoКвалификация ЧМ
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Россия победила Иран и не проигрывает 20 матчей, Медведев – в 1/2 финала «Мастерса», Симоняну присвоено звание Героя Труда, новый бан Писарского, контракт Мойзеса и другие новости
611 минут назад
Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»
437 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии
8сегодня, 05:17
Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»
5сегодня, 04:38
Головин вернется в общую группу «Монако» после паузы на игры сборных. Хавбек пропустил 6 матчей из-за травмы
3сегодня, 03:45
Испания против Грузии в квалификации ЧМ! Смотрите матч с фрибетом до 1500 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 03:00Реклама
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Венесуэлу, Бразилия забила 5 голов Южной Корее
21сегодня, 02:32
Дешам о травме Мбаппе: «У него чувствительный голеностоп. Он получил небольшой ушиб»
4сегодня, 02:25
Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»
41вчера, 21:59
«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
9вчера, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
11 минут назад
В прощальном матче Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива»
125 минут назад
Дешам о разгроме Азербайджана: «Не собираюсь прыгать от радости: Франция победила, забила три мяча, но могла бы и больше»
сегодня, 04:55
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
4сегодня, 04:22
Ахметзянов об «Оренбурге»: «Футболисты достаточно хорошего уровня, воспринимают быстро и воспроизводят все на поле»
3сегодня, 04:00
Гарсия о 0:0 с Северной Македонией: «Бельгия полностью контролировала игру. Результат не отражает хода матча»
сегодня, 03:32
Умяров о дебюте за сборную: «Буду держать уровень и прогрессировать, надеюсь»
1сегодня, 03:15
Хазов возглавил «КАМАЗ» вместо Ахметзянова, которого выкупил «Оренбург»
2сегодня, 02:04
Над созданием второго Кубка в России работает Геркус. В турнире могут сыграть 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги
2сегодня, 01:46
Россия U21 проиграла Беларуси (0:2) в гостях в товарищеском матче
сегодня, 01:33