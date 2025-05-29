Депутат Свищев об Овечкине: «Интересно его мнение, почему в НХЛ разрешено пиво на стадионах, влияет ли это на алкоголизацию общества в США. У нас же оно почему-то запрещено»

Дмитрий Свищев хочет узнать мнение Александра Овечкина о пиве на стадионах.

«Александр Овечкин всегда приезжает в Россию, где он для всех желанный гость. Он везде востребован, как величайший спортсмен, медийная персона, гражданин России. Куда бы он ни приходил, успех мероприятию обеспечен.

Если Александр Овечкин придет в Государственную думу, мы обязательно с ним встретимся. Я бы хотел пригласить Овечкина на круглый стол о продаже пива на стадионах, который пройдет 9 июня. Мне важно узнать его позицию.

Я не слышал, чтобы в США были ограничения по продаже пива на стадионах. Я видел кадры после одного из матчей «Вашингтона », где и Саша был с пивом.

Интересно узнать мнение Овечкина как спортсмена, играющего в ведущей хоккейной лиге мира, почему там разрешено пиво на стадионах, каким образом это разрешено, влияет ли это на алкоголизацию общества в США.

У нас же пиво почему-то запрещено, и с огромным скрипом проходит сейчас наш законопроект. Мнение коллег из-за океана будет очень важным в этом вопросе», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Депутат Свищев: «Приглашаю Овечкина на круглый стол по пиву. Александр способен поменять мнение чиновников о пиве на стадионах»