  • Семин о прощальном матче Глушакова: «Денис – большая история нашего футбола. Он заслуживает уважения»
4

Юрий Семин высказался в преддверии прощального матча Дениса Глушакова.

Игра между легендами «Спартака» и «Локомотива» пройдет сегодня. Семин будет тренировать железнодорожников, Олег Романцев — красно‑белых.

— Сразу согласился тренировать «Локомотив». Глушаков — большая история нашего футбола, человек неординарный, играл во многих командах, везде приносил большую пользу своим мастерством. Он независимый человек, на протяжении всей карьеры принимал свои решения, правильные они или нет, знает только он. Самое главное, что он был честен по отношению к футболу.

Мы будем провожать Дениса из футбола. Мне очень интересно повидать ребят, с которыми выигрывали чемпионские звания. Болельщиков «Локомотива» и «Спартака» прошу прийти на игру, поддержать свои команды и с почестями проводить Дениса, потому что он заслуживает уважения.

Глушаков сказал, что ни вы, ни Романцев не захотят проиграть этот матч, будут играть на победу. Прав?

— Олег Иванович вообще никогда не хочет проигрывать, всегда играет на победу. Поэтому у него такие большие успехи были. И мне не хочется проигрывать. Посмотрим, как сложится игра. Футболисты давно знали об этом матче, посмотрим, в какой они физической форме. Нужно вести правильный образ жизни, сразу закончить с футболом после завершения карьеры — вредно для здоровья.

Учить играть в футбол их не нужно, только расставить на поле надо. Если ребята физически будут готовы, более‑менее занимались хотя бы физкультурой, тогда все будет нормально. Уверен, игра будет интересной, голы точно будут.

— За лишний вес будете штрафовать?

— (Смеется) Я вообще никогда никого не штрафовал, только убеждал.

— Если будет серия пенальти, готовы подойти к мячу?

— Если Олег Иванович будет бить, я тоже пробью. Пенальти для тренеров — хорошая идея (смеется). Игра у нас будет серьезной, договоренностей на ничью точно нет, — сказал Семин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
