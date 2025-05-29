«Химки» прекращают существование. С игроками молодежки расторгнут контракты без выплаты долгов (Иван Карпов)

«Химки» прекратят существование.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. В клубе имелись задолженности перед футболистами и персоналом. Также появлялась информация, что подмосковный клуб обанкротился.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Химки» прекращают существование. Сегодня молодежной команде клуба сообщили, что это была их последняя тренировка.

Завтра игрокам молодежки нужно будет подписать документы о расторжении контрактов по соглашению сторон без выплаты долгов.

«Химки» не будут обращаться в CAS из-за невыдачи лицензии для выступления в РПЛ

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«Химки» заменят в РПЛ другим клубом по решению исполкома, следует из регламента РФС. У клубов Премьер-лиги преимущество перед командами Первой лиги