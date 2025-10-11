2

В прощальном матче Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива»

В прощальном матче Дениса Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива».

Прощальный матч Дениса Глушакова

«Арена Химки»

Легенды «Спартака» – Легенды «Локомотива» – 16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
