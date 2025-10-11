В прощальном матче Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива»
В прощальном матче Дениса Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива».
Прощальный матч Дениса Глушакова
«Арена Химки»
Легенды «Спартака» – Легенды «Локомотива» – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
