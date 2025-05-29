Сафонов выплатил 3,5 млн рублей в счет долга по алиментам. Вратарю «ПСЖ» осталось заплатить 61,7 млн – тогда он сможет приезжать в Россию (Sport Baza)

Матвей Сафонов выплатил 3,5 млн рублей в счет долга по алиментам.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России погасил еще часть задолженности по алиментам перед бывшей супругой, сообщает Sport Baza.

Голкипер перечисляет деньги на специальный счет дочери. Теперь Сафонову осталось выплатить еще 61,7 млн рублей. После того как долг будет окончательно погашен, он сможет приезжать на сборы в Россию.

В апреле бывшая супруга футболиста Анастасия написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Адвокаты голкипера утверждают, что алименты футболист платит регулярно.

Экс-жена Сафонова обвинила Матвея в неуплате алиментов: «Должник последовательно скрывает свои доходы. Видимо, он считает, что на Западе российские законы для него не имеют силы»