Следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ. «Вашингтон» сообщил об этом в письмах владельцам абонементов

Следующий сезона станет последним для Александра Овечкина в НХЛ.

Сегодня «Кэпиталс» разослали письмо держателям абонементов, в котором сообщили, что следующий сезон станет последним в НХЛ для капитана клуба.

Овечкину исполнится 40 лет до начала следующего сезона, и это будет его заключительный год по действующему контракту.

«Октябрь – старт чемпионата для «Вашингтона » и последнего сезона Александра Овечкина в НХЛ », – говорится в письме «Кэпиталс».

Овечкин в апреле забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

За карьеру в лиге на счету Овечкина 895 голов, 1623 очков, 6864 бросков, 3744 силовых приема и победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, Овечкин получал «Конн Смайт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», трижды «Харт Трофи», девять раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи», а также получил приз Марка Мессье.