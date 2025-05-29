«Наполи» объявил, что Конте остается в клубе

Антонио Конте продолжит руководить «Наполи».

Пресс-служба неаполитанцев опубликовала ролик с нарезкой лучших моментов тренера в сезоне и подписью: «Con Te 𝑨𝑮𝟒𝑰𝑵!» («Снова с тобой» – Спортс’‘).

Антонио Конте возглавил «Наполи » в 2024 году, подписав трехлетний контракт, и в первый же сезон привел клуб к чемпионству в Италии.

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