  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»
5

Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»

Матвей Сафонов прокомментировал расистский скандал с участием Эдуарда Сперцяна.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«Думаю, он [Сперцян] не мог этого сказать. Честно, не сильно осведомлен. Но все, что я видел, как по мне, не соответствует действительности. 

Если я скажу какую-то вещь про другого человека, что он назвал меня плохим словом, это будет скандал? Если нет никаких доказательств, то какой это скандал? Люди могут говорить что угодно, наговаривать что угодно. Есть видео или еще что-то? Если нет, то это не должно быть скандалом. 

Как вы можете понять, правду говорит человек или нет? Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет, потому что он портит репутацию человеку», – сказал вратарь «ПСЖ», выступавший ранее за «Краснодар».

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК

Как вам дерби?22922 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoЭдуард Сперцян
дискриминация
logoМатвей Сафонов
logoУсман Ндонг
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»
13вчера, 18:38
Смолов поддержал обвиненного в расизме Сперцяна: «Эдик – добрый, спокойный парень. Не представляю, чтобы он что-то сказал на расовой почве или религиозной. Stand with Spertsyan»
607 октября, 20:00Видео
Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
37 октября, 15:25
Главные новости
Россия победила Иран и не проигрывает 20 матчей, Медведев – в 1/2 финала «Мастерса», Симоняну присвоено звание Героя Труда, новый бан Писарского, контракт Мойзеса и другие новости
613 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии
8сегодня, 05:17
Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»
5сегодня, 04:38
Головин вернется в общую группу «Монако» после паузы на игры сборных. Хавбек пропустил 6 матчей из-за травмы
4сегодня, 03:45
Испания против Грузии в квалификации ЧМ! Смотрите матч с фрибетом до 1500 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 03:00Реклама
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Венесуэлу, Бразилия забила 5 голов Южной Корее
21сегодня, 02:32
Дешам о травме Мбаппе: «У него чувствительный голеностоп. Он получил небольшой ушиб»
4сегодня, 02:25
Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»
42вчера, 21:59
«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
9вчера, 21:55
Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
29вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
13 минут назад
В прощальном матче Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива»
227 минут назад
Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
55 минут назад
Дешам о разгроме Азербайджана: «Не собираюсь прыгать от радости: Франция победила, забила три мяча, но могла бы и больше»
сегодня, 04:55
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
4сегодня, 04:22
Ахметзянов об «Оренбурге»: «Футболисты достаточно хорошего уровня, воспринимают быстро и воспроизводят все на поле»
3сегодня, 04:00
Гарсия о 0:0 с Северной Македонией: «Бельгия полностью контролировала игру. Результат не отражает хода матча»
сегодня, 03:32
Умяров о дебюте за сборную: «Буду держать уровень и прогрессировать, надеюсь»
1сегодня, 03:15
Хазов возглавил «КАМАЗ» вместо Ахметзянова, которого выкупил «Оренбург»
2сегодня, 02:04
Над созданием второго Кубка в России работает Геркус. В турнире могут сыграть 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги
2сегодня, 01:46