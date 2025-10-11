Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»

Матвей Сафонов прокомментировал расистский скандал с участием Эдуарда Сперцяна.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«Думаю, он [Сперцян] не мог этого сказать. Честно, не сильно осведомлен. Но все, что я видел, как по мне, не соответствует действительности.

Если я скажу какую-то вещь про другого человека, что он назвал меня плохим словом, это будет скандал? Если нет никаких доказательств, то какой это скандал? Люди могут говорить что угодно, наговаривать что угодно. Есть видео или еще что-то? Если нет, то это не должно быть скандалом.

Как вы можете понять, правду говорит человек или нет? Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет, потому что он портит репутацию человеку», – сказал вратарь «ПСЖ», выступавший ранее за «Краснодар».

