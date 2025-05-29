Исаев из «Локомотива» – лучший вратарь сезона КХЛ второй раз подряд. Подъяпольский – 2-й, Серебряков – 3-й
Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ второй раз подряд.
25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива». В прошлом сезоне Исаева также признали лучшим голкипером.
В сезоне-2024/25 Исаев провел 41 матч в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 92,4% бросков и оформив 8 шатаутов. В плей‑офф голкипер сыграл 21 матч с 93,8% отраженных бросков и 2 играми без пропущенных шайб.
По итогам голосования тренеров Исаев получил 36 баллов. Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский стал вторым с 35 баллами, Никита Серебряков из «Авангарда» занял третье место (25).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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