Аллегри подписал контракт с «Миланом» (Фабрицио Романо)
Массимилиано Аллегри возглавит «Милан».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 57-летний специалист подписал контракт с «россонери».
В настоящее время Аллегри и его агент Джованни Бранкини проводят встречу с гендиректором «Милана» Джорджио Фурлани и спортивным директором Игли Таре.
Ранее стало известно, что контракт Аллегри с «Миланом» рассчитан на 3 года – зарплата составит 5 миллионов евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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