Аллегри подписал контракт с «Миланом» (Фабрицио Романо)

Массимилиано Аллегри возглавит «Милан».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 57-летний специалист подписал контракт с «россонери».

В настоящее время Аллегри и его агент Джованни Бранкини проводят встречу с гендиректором «Милана» Джорджио Фурлани и спортивным директором Игли Таре.

Ранее стало известно , что контракт Аллегри с «Миланом» рассчитан на 3 года – зарплата составит 5 миллионов евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.