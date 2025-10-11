  • Спортс
  • Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение – свыше 33 долларов за акцию (Thе Times)
20

Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение – свыше 33 долларов за акцию (Thе Times)

Журналистка Thе Times допустила, что семейство Глейзеров может продать весь «МЮ».

«То, что у Рэтклиффа 30% акций, не означает, что Глейзеры не рассмотрят возможность продажи. Думаю, за подходящую цену они бы точно согласились [продать]. 

Когда Рэтклифф купил клуб, в соглашение включили пункт (думаю, он вступил в силу в августе этого года), который означает, что если поступит подходящее предложение (думаю, свыше 33 долларов за акцию), то Глейзеры могут продать весь клуб.

То есть будет выкуплена не только их доля, но и доля сэра Рэтклиффа, так что есть вероятность, что Глейзеры могут продать весь клуб. Но сейчас это кажется странным, учитывая все эти новости, всю эту шумиху и ажиотаж, вызванный одним-единственным твитом», – сказала Шарлотта Данкер в эфире Sky Sports.

«МЮ» снова продают? Саудовский шейх объявил о продвинутых переговорах, Рэтклифф не в курсе

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
Глейзеры
