«Аль-Ахли» готов заплатить «Реалу» 300 млн фунтов за Винисиуса (indykaila News)

Саудовский «Аль-Ахли» вступил в переговоры с «Реалом» по Винисиусу Жуниору.

По данным indykaila News, саудовский клуб намерен предложить 300 млн фунтов за бразильца, если предложение мадридцев о новом контракте будет отклонено.

Сделка по продаже Винисиуса может состояться летом. Его контракт с «Мадридом » рассчитан до 2027 года.

Статистика 25-летнего бразильца доступна здесь .