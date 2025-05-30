Ролан Гаррос. Рублев, Синнер, Зверев, Джокович, Дрэйпер, Фонсека вышли в 3-й круг, де Минаур, Шаповалов выбыли
Андрей Рублев победил Адама Уолтона во втором круге «Ролан Гаррос».
Янник Синнер прошел Ришара Гаске, Новак Джокович – Корентена Муте.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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