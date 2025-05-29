«Зенит» за 20 млн евро может продать Вендела в «Аль-Садд». Катарцы ведут переговоры с хавбеком («СЭ»)

Вендел может перейти в клуб из Катара.

«Аль-Садд » интересуется 27-летним бразильским полузащитником «Зенита », об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Катарская команда ведет переговоры с футболистом. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

Прежде сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» – стороны расторгли договор о сделке. Сообщалось , что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

В прошедшем сезоне хавбек 22 матча в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 10 результативных передач. Из-за травмы он пропустил последние три игры в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь .