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Президента WADA Витольда Баньку переизбрали на новый срок. Он был единственным кандидатом

Президента WADA поляка Витольда Баньку переизбрали на новый трехлетний срок.

Перевыборы прошли сегодня на виртуальном заседании совета учредителей. Банька был единственным кандидатом.

Также безальтернативно переизбрали вице-президента WADA, которой осталась китаянка Ян Ян.

Полномочия Баньки и Ян Ян продлены до 31 декабря 2028 года.

Баньке 40 лет, он возглавляет Всемирное антидопинговое агентство с 2020-го.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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