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  • Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Результативность Мбаппе завышена. «Реал» бил огромное количество пенальти, а его фол заслуживал дисквалификации на 4 игры»
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Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Результативность Мбаппе завышена. «Реал» бил огромное количество пенальти, а его фол заслуживал дисквалификации на 4 игры»

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша не впечатлен игрой Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский форвард забил 43 гола за 56 матчей во всех турнирах в дебютном сезоне за мадридский клуб. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем «Золотой бутсы».

«Сезон Мбаппе был не таким хорошим, как ожидалось. В команду, которая выиграла все, пришел лучший игрок мира, но что-то пошло не так. То, как он встраивался в команду, его стиль игры...

Мбаппе показал результативность, но хочу сказать, что она завышена. «Реал» бил огромное количество пенальти, а фол Килиана против «Хетафе» (возможно, Фрейша имел в виду удаление француза с «Алавесом» в 31-м туре Ла Лиги – Спортс’‘) заслуживал дисквалификации на 4 матча. Он получил только один матч бана», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире программы El Chiringuito.

Мбаппе о первом сезоне в «Реале»: «Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
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