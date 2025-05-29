Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Результативность Мбаппе завышена. «Реал» бил огромное количество пенальти, а его фол заслуживал дисквалификации на 4 игры»

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша не впечатлен игрой Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский форвард забил 43 гола за 56 матчей во всех турнирах в дебютном сезоне за мадридский клуб. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем «Золотой бутсы».

«Сезон Мбаппе был не таким хорошим, как ожидалось. В команду, которая выиграла все, пришел лучший игрок мира, но что-то пошло не так. То, как он встраивался в команду, его стиль игры...

Мбаппе показал результативность, но хочу сказать, что она завышена. «Реал » бил огромное количество пенальти, а фол Килиана против «Хетафе» (возможно, Фрейша имел в виду удаление француза с «Алавесом» в 31-м туре Ла Лиги – Спортс’‘) заслуживал дисквалификации на 4 матча. Он получил только один матч бана», – сказал бывший директор «Барселоны » Тони Фрейша в эфире программы El Chiringuito.

Мбаппе о первом сезоне в «Реале»: «Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле»