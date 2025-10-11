Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
Максим Митрофанов оценил решение ФИФА не отстранять израильские команды от турниров.
— Как отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль?
— Израиль отстранять не нужно, нужно вернуть Россию. Спорт действительно должен быть вне политики.
Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная. Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию, — сказал генеральный секретарь РФС.
Как вам дерби?23041 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости