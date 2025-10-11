  • Спортс
  • Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»

Максим Митрофанов оценил решение ФИФА не отстранять израильские команды от турниров.

— Как отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль?

— Израиль отстранять не нужно, нужно вернуть Россию. Спорт действительно должен быть вне политики. 

Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная. Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию, — сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
