Кисляк о том, наденет ли красно-белую футболку: «Почему нет? Мне нравится «Монако»
Матвей Кисляк допустил, что в будущем наденет красно-белую футболку.
Ранее в интернете появилась детская фотография хавбека ЦСКА в форме «Спартака». Он объяснил, что его первая секция в Старом Осколе называлась СДЮШОР «Спартак», поэтому он тогда оказался в такой форме.
«Надену красно-белую футболку еще раз? Почему нет? Много таких футболок есть в жизни. В Европе, конечно!
Мне нравится «Монако». Это первое, что приходит на ум», — сказал Кисляк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
