Кисляк о том, наденет ли красно-белую футболку: «Почему нет? Мне нравится «Монако»

Матвей Кисляк допустил, что в будущем наденет красно-белую футболку.

Ранее в интернете появилась детская фотография хавбека ЦСКА в форме «Спартака ». Он объяснил, что его первая секция в Старом Осколе называлась СДЮШОР «Спартак», поэтому он тогда оказался в такой форме.

«Надену красно-белую футболку еще раз? Почему нет? Много таких футболок есть в жизни. В Европе, конечно!

Мне нравится «Монако ». Это первое, что приходит на ум», — сказал Кисляк .