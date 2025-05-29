Газзаев о мнении, что у Семака 6 титулов благодаря бюджету «Зенита»: «А «Спартак» гораздо беднее? Потратил 60 млн на трансферы. Где Станкович?»

Валерий Газзаев не согласен с разговорами об увольнении Сергея Семака.

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара» на 1 балл.

«Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените» и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.

Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите!

Да и в этом сезоне «Зенит» был близок к титулу. Отставание от «Краснодара» – всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?

Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету «Зенита»? Постойте.

А разве тот же «Спартак» гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он?

Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев .