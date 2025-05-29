Никитин – лучший тренер сезона КХЛ, с «Локомотивом» он выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента. Гру – 2-й, Козлов – 3-й
Игорь Никитин назван лучшим тренером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Локомотив» под руководством Никитина стал победителем плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1).
Ранее ярославцы стали лучшим клубом регулярного сезона, набрав 102 очка. Никитин получил 57 баллов в голосовании.
В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина, возглавляя ЦСКА. Тогда Никитин был признан лучшим тренером сезона.
Вторым в голосовании стал тренер «Трактора» Бенуа Гру (17), у Виктора Козлова из «Салавата» третье место (16).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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