Никитин – лучший тренер сезона КХЛ, с «Локомотивом» он выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента. Гру – 2-й, Козлов – 3-й

Игорь Никитин назван лучшим тренером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Локомотив » под руководством Никитина стал победителем плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв «Трактор» в финальной серии (4-1).

Ранее ярославцы стали лучшим клубом регулярного сезона, набрав 102 очка. Никитин получил 57 баллов в голосовании.

В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина, возглавляя ЦСКА. Тогда Никитин был признан лучшим тренером сезона.

Вторым в голосовании стал тренер «Трактора » Бенуа Гру (17), у Виктора Козлова из «Салавата » третье место (16).