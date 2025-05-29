«Бавария» и Та подписали контракт до 2029-го. Экс-защитник «Байера» перешел в Мюнхен свободным агентом
«Бавария» объявила о переходе Джонатана Та.
Мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником до 30 июня 2029 года.
Та перешел в «Баварию» свободным агентом, в связи с истечением срока соглашения с «Байером». Он будет выступать за клуб из Мюнхена под 4-м номером.
Та выступал за «Байер» с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fcbayern.com
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Баварии»
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