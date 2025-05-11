«Краснодар» проиграл ЦСКА и опережает «Зенит» лишь на очко, осечки «Сити» и «Юве», покер Серлота и другие новости

1. В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде одолел «Динамо» Махачкала (1:0), а ЦСКА дома победил «Краснодар» (1:0). Теперь «быки» опережают петербуржцев лишь на 1 очко за два тура до конца чемпионата России.

2. Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Каролине» (0:4) в гостях в третьем матче серии второго раунда (1-2), Свечников забил победный гол. «Эдмонтон» дома уступил «Вегасу» (3:4), пропустив решающий гол на последней секунде (!) основного времени – лучший снайпер регулярки Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота (!!).

3. В 36-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях внезапно поделил очки с уже вылетевшим «Саутгемптоном» (0:0).

4. Плей-офф НБА. «Бостон» разгромил «Нью-Йорк» в гостях (1-2 в серии второго раунда), 36 очков Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Голден Стэйт» (2-1).

5. Синнер, Медведев, Хачанов, Рууд, Алькарас, Зверев, Дрэйпер, де Минаур вышли в 3-й круг в Риме, Рублев, Фриц, Димитров выбыли. У женщин Шнайдер, Паолини, Осака вышли в 4-й круг, Швентек, Киз, Пегула выбыли.

6. В 36-м туре Серии А «Ювентус» на 96-й минуте упустил победу над «Лацио» (1:1) в гостях, играя в меньшинстве более получаса.

7. На чемпионате мира по хоккею Швеция победила Австрию (4:2), Канада всухую обыграла Словению (4:0), Казахстан одолел Норвегию (2:1). Все результаты дня – здесь .

8. В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» благодаря покеру Серлота крупно обыграл «Реал Сосьедад» Захаряна (4:0).

9. «Талибан»* запретил игру в шахматы в Афганистане.

10. В 33-м туре Лиги 1 «ПСЖ» без Сафонова в гостях разобрался с «Монпелье» (4:1) благодаря хет-трику Рамуша, «Монако» без Головина справился с «Лионом» (2:0), «Гавр» без Далера Кузяева проиграл дома «Марселю» (1:3). «Монако» и «Марсель» вышли в Лигу чемпионов.

11. В августе в Новогорске пройдут закрытые прокаты фигуристов сборной России, где оценят форму участников олимпийского отбора.

12. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» в ранге чемпиона обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:0). Кейн поднял первый трофей в карьере – серебряную салатницу, Мюллер тепло попрощался с фанатами мюнхенцев. «РБ Лейпциг» на выезде поделил очки с «Вердером» (0:0).

13. Беларусь вышла в финал Кубка мира по пляжному футболу и сыграет с Бразилией за титул.

14. «Балтика» вернулась в РПЛ спустя год после вылета. Все результаты предпоследнего тура Мелбет Первой лиги – здесь .

15. UFC 315. Жозе Альдо проиграл Айманну Захаби единогласным решением судей и другие результаты .

16. Французские туристки не узнали звезду «Барселоны» Ямаля и попросили их сфотографировать. Чемпион Европы в составе Испании сказал, что его зовут Райан.

17. Любовница Пайета рассказала, что Димитри любил быть пассивом и подчиняться . Она привозила секс-игрушки для французского футболиста.

18. ФИДЕ временно отстранила американского шахматиста Кристофера Ю за харассмент .

Цитаты дня:

Ротенберг о том, что посвятил жизнь хоккею: «Это моя судьба . В 20 лет я прервал карьеру из-за тренера. Там была дискриминация, я был один русский во всей лиге в Хельсинки. Но хоккей же в этом не виноват»

Губерниев о новом папе римском: «Любовь Льва XIV к спорту нам на руку , как и его американское происхождение. Без спорта сейчас невозможно представить даже Ватикан»

Владимир Путин: «Все больше людей в нашей стране выбирают ЗОЖ , развивают традиции массовой физкультуры. Вижу в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги»

Вячеслав Фетисов: «Советский хоккей был круче североамериканского в свое время. У нас был свой стиль»

Шнайдер о комментариях, что родители отнимают у нее деньги: «Такое просто отвратительно читать »