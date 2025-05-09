«МЮ» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЕ, «Челси» против «Бетиса» в финале ЛК, сборная Ротенберга победила, Николич – тренер марта в РПЛ, судья на класико и другие новости

1. В Лиге Европы – английский финал ! «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола «Атлетику» на «Олд Траффорд», а «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» в гостях – теперь клубы АПЛ разыграют трофей, а англичане получат 6 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Челси», победивший «Юргорден», встретится в финале Лиги конференций с «Бетисом», для которого это будет первый еврокубковый финал в истории. Антони продолжает тащить: у него гол и ассист в ответном полуфинале с «Фиорентиной».

2. «Россия 25» обыграла Беларусь в 4-м матче в Минске – после 3 поражений подряд . Таким образом, команда Романа Ротенберга проиграла 3 из 5 матчей турне сборной.

3. Марко Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд. В апреле ЦСКА набрал 10 очков в 4 матчах.

4. Судья Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барсы» и «Реала». Мунуэра будет отвечать за ВАР.

5. Кубок Стэнли. «Вашингтон» сравнял счет в серии второго раунда с «Каролиной» (1-1), выиграв 2-й матч (3:1). Овечкин и Свечников остались без очков.

6. «Зенит» ведет переговоры о трансфере хавбека сборной Греции Константелиаса, ПАОК хочет 20 млн евро, сообщил инсайдер Иван Карпов. Александр Медведев назвал эту информацию «фантазиями дохлого карпа» .

7. Фигурист Даниил Самсонов решил покинуть группу Этери Тутберидзе, утверждает «Матч ТВ».

8. НБА. «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» без Карри с разницей «+24» и сравняла счет в серии второго раунда (1-1).

9. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил Александру Бублику в первом круге турнира в Риме. Диана Шнайдер прошла Кэролайн Доулхайд во втором круге женской сетки, Самсонова и Калинская выбыли.

10. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА взял верх над УНИКСом во 2-м матче (2-0).

11. Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности.

12. Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й.

13. Неймар тренируется до 11 часов в день , восстанавливаясь от травмы. «Сантос» обсудит с форвардом продление контракта, пишет UOL.

14. Латыпов, Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко, Резцова и еще 10 российских биатлонистов вошли в пул тестирования IBU.

15. Призер Олимпиады-2024 по регби, игрок сборной Фиджи Хосая Райсукэ погиб после столкновения машины с поездом.

16. В Китае пройдут первые Всемирные игры роботов-гуманоидов .

Цитаты дня.

Артета о поражении от «ПСЖ»: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх »

Антонио Кассано: «Гюлер – феномен, как и Ямаль . Эти двое будут сводить мир с ума следующие 15 лет»

Петржела о ЧМ по хоккею: «Из-за отсутствия России интерес не снижается . В Праге были аншлаги на всех матчах. Чтобы вернуть сборную, надо положить конец бессмысленному конфликту»

Хави: «У Анчелотти 30 титулов за 10 лет, а его так критикуют , будто он ничего не выигрывал. Давление в Испании очень сильное, все зациклено на результате»

Ротенберг об отъезде россиян в НХЛ: «Отпустили их, чтобы они вернулись обратно. СКА мог бы купить готового игрока, как многие в КХЛ. Если я как тренер не могу подготовить хоккеиста, в чем смысл работы? »

ТВ «Реала» о назначении Эрнандеса Эрнандеса: «Он с детства болеет за «Барсу» и теперь будет обслуживать важнейшее класико . Мунуэра – еще один арбитр, который нанес «Мадриду» серьезнейший вред»

«Великую Отечественную войну выиграл советский солдат, все это знают . Раздражаешься, когда мировые лидеры такое говорят». Жирков о словах Трампа про США как «доминирующую силу» в войне