«МЮ» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЕ, «Челси» против «Бетиса» в финале ЛК, сборная Ротенберга победила, Николич – тренер марта в РПЛ, судья на класико и другие новости
1. В Лиге Европы – английский финал! «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола «Атлетику» на «Олд Траффорд», а «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» в гостях – теперь клубы АПЛ разыграют трофей, а англичане получат 6 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Челси», победивший «Юргорден», встретится в финале Лиги конференций с «Бетисом», для которого это будет первый еврокубковый финал в истории. Антони продолжает тащить: у него гол и ассист в ответном полуфинале с «Фиорентиной».
2. «Россия 25» обыграла Беларусь в 4-м матче в Минске – после 3 поражений подряд. Таким образом, команда Романа Ротенберга проиграла 3 из 5 матчей турне сборной.
3. Марко Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд. В апреле ЦСКА набрал 10 очков в 4 матчах.
4. Судья Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барсы» и «Реала». Мунуэра будет отвечать за ВАР.
5. Кубок Стэнли. «Вашингтон» сравнял счет в серии второго раунда с «Каролиной» (1-1), выиграв 2-й матч (3:1). Овечкин и Свечников остались без очков.
6. «Зенит» ведет переговоры о трансфере хавбека сборной Греции Константелиаса, ПАОК хочет 20 млн евро, сообщил инсайдер Иван Карпов. Александр Медведев назвал эту информацию «фантазиями дохлого карпа».
7. Фигурист Даниил Самсонов решил покинуть группу Этери Тутберидзе, утверждает «Матч ТВ».
8. НБА. «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» без Карри с разницей «+24» и сравняла счет в серии второго раунда (1-1).
9. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил Александру Бублику в первом круге турнира в Риме. Диана Шнайдер прошла Кэролайн Доулхайд во втором круге женской сетки, Самсонова и Калинская выбыли.
10. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА взял верх над УНИКСом во 2-м матче (2-0).
11. Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности.
12. Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й.
13. Неймар тренируется до 11 часов в день, восстанавливаясь от травмы. «Сантос» обсудит с форвардом продление контракта, пишет UOL.
14. Латыпов, Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко, Резцова и еще 10 российских биатлонистов вошли в пул тестирования IBU.
15. Призер Олимпиады-2024 по регби, игрок сборной Фиджи Хосая Райсукэ погиб после столкновения машины с поездом.
16. В Китае пройдут первые Всемирные игры роботов-гуманоидов.
Цитаты дня.
Артета о поражении от «ПСЖ»: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх»
Антонио Кассано: «Гюлер – феномен, как и Ямаль. Эти двое будут сводить мир с ума следующие 15 лет»
Петржела о ЧМ по хоккею: «Из-за отсутствия России интерес не снижается. В Праге были аншлаги на всех матчах. Чтобы вернуть сборную, надо положить конец бессмысленному конфликту»
Хави: «У Анчелотти 30 титулов за 10 лет, а его так критикуют, будто он ничего не выигрывал. Давление в Испании очень сильное, все зациклено на результате»
Ротенберг об отъезде россиян в НХЛ: «Отпустили их, чтобы они вернулись обратно. СКА мог бы купить готового игрока, как многие в КХЛ. Если я как тренер не могу подготовить хоккеиста, в чем смысл работы?»
ТВ «Реала» о назначении Эрнандеса Эрнандеса: «Он с детства болеет за «Барсу» и теперь будет обслуживать важнейшее класико. Мунуэра – еще один арбитр, который нанес «Мадриду» серьезнейший вред»
«Великую Отечественную войну выиграл советский солдат, все это знают. Раздражаешься, когда мировые лидеры такое говорят». Жирков о словах Трампа про США как «доминирующую силу» в войне
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